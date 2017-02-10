Президент провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил убеждение, что эксперимент по отчислению 50% средств из сверхплановых поступлений от таможенных платежей в специальные фонды областных бюджетов должен быть распространен на территории всей Украины и отметил важность ускорения принятия решения правительства о порядке выполнения этого эксперимента .

Президент отметил, что должны быть установлены конечные сроки и учтены все пожелания и замечания, которые высказывались во время этого совещания.

В пресс-службе отметили, что П.Порошенко акцентировал внимание на необходимости обеспечения беспрепятственного финансирования расходов, связанных с использованием бюджетных средств в рамках дорожных программ: "Чтобы мы не тянули до ноября-декабря, а обеспечили своевременное финансирование".

Президент также обратил внимание на необходимость законодательного урегулирования вопроса концессионных дорог. "Нам нужна четкая ясность законодательного урегулирования вопроса концессионных дорог. Там где есть концессия, мы не будем иметь нужды тратить средства ", - сказал Петр Порошенко. Он также подчеркнул важность обеспечения прозрачных тендерных процедур, необходимых для удешевления строительства дорог. "Монополистов у нас быть не может. Единственная позиция - это качество и стоимость ", - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, также необходимо обеспечить широкое информирование общественности относительно условий и сроков строительства дорог, что должно способствовать полной прозрачности использования государственных средств с учетом контроля со стороны негосударственного сектора.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины .