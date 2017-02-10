Президент провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45434 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 111972 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 118316 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 129829 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149251 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161043 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124312 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139178 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189977 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291902 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.2м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 3402 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 3596 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 6428 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 3044 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 6068 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 191979 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 247554 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449130 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401497 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486972 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28813 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28408 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43047 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65300 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72203 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Президент провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины

Киев • УНН

 • 11734 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковской области провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины. Президент заслушал доклады руководителей областей по реализации программ строительства дорог в 2016 году и планов на 2017 год, по результатам которых дал ряд поручений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил убеждение, что эксперимент по отчислению 50% средств из сверхплановых поступлений от таможенных платежей в специальные фонды областных бюджетов должен быть распространен на территории всей Украины и отметил важность ускорения принятия решения правительства о порядке выполнения этого эксперимента .

Президент отметил, что должны быть установлены конечные сроки и учтены все пожелания и замечания, которые высказывались во время этого совещания.

В пресс-службе отметили, что П.Порошенко акцентировал внимание на необходимости обеспечения беспрепятственного финансирования расходов, связанных с использованием бюджетных средств в рамках дорожных программ: "Чтобы мы не тянули до ноября-декабря, а обеспечили своевременное финансирование".

Президент также обратил внимание на необходимость законодательного урегулирования вопроса концессионных дорог. "Нам нужна четкая ясность законодательного урегулирования вопроса концессионных дорог. Там где есть концессия, мы не будем иметь нужды тратить средства ", - сказал Петр Порошенко. Он также подчеркнул важность обеспечения прозрачных тендерных процедур, необходимых для удешевления строительства дорог. "Монополистов у нас быть не может. Единственная позиция - это качество и стоимость ", - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, также необходимо обеспечить широкое информирование общественности относительно условий и сроков строительства дорог, что должно способствовать полной прозрачности использования государственных средств с учетом контроля со стороны негосударственного сектора.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,600.38