Президент призначив заступника голови зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Ним став Олександр Тарасовський. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
Цитата
“Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України”, — йдеться в указі № 18/2022 від 21 січня 2022 року.
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