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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Президент призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

Президент призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

Київ • УНН

 • 24444 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Ним став Олександр Тарасовський. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.

Цитата

“Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України”, — йдеться в указі № 18/2022 від 21 січня 2022 року.

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