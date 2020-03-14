Президент призначив заступника глави СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави СБУ. Відповідний указ №86/2020 був опублікований на сайті глави держави, передає УНН.
"Призначити Малюка Василя Васильовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт про реформу СБУ.
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