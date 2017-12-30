Президент призначив стипендії медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я", передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
Довічні стипендії отримали 13 медиків, дворічні – 70 медиків.
Серед відзначених діячів охорони здоров’я працівники комунального закладу “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова”, низки медичних закладів в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільської областях.
Крім того, працівники установ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України.
Нагадаємо, П.Порошенко дав старт медичній реформі.