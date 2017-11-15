Президент призначив начальника СБУ на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Гончарова начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента, передає УНН.
"Призначити Гончарова Юрія Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області", - сказано в указі №362.
Нагадаємо, 14 листопада, Президент Петро Порошенко підписав указ про оголошення в Україні 2018 року роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”