Президент назначил начальника СБУ в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Гончарова начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента, передает УНН.
"Назначить Гончарова Юрия Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе №362.
Напомним, 14 ноября, Президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении в Украине 2018 годом реализации правопросвитницького проекта "Я имею право!"