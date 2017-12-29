Президент призначив 150 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко своїми указами призначив 150 суддів. Про це йдеться на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
У п'ятницю 29 грудня Президент підписав укази №№ 441/2017, 442/2017, 443/2017, 444/2017, 445/201, 446/2017, 447/2017, 448/2017 про призначення та тимчасове переведення суддів.
Так, згідно з указами, на посади суддів було призначено 150 осіб. Також близько 40 суддів було переведено в місцеві суди шляхом відрядження строком до 6 місяців.
Як повідомляв УНН, 11 листопада 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.