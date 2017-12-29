Президент назначил 150 судей

В пятницу 29 декабря Президент подписал указы №№ 441/2017, 442/2017, 443/2017, 444/2017, 445/201, 446/2017, 447/2017, 448/2017 о назначении и временном переводе судей.

Так, согласно указам, на должности судей было назначено 150 человек. Также около 40 судей были переведены в местные суды путем командировки сроком до 6 месяцев.

Как сообщал УНН, 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.