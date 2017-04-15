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Президент привітав українців з Воскресінням Христовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав громаду із Воскресінням Христовим, передає УНН з посиланням на Facebook гаранта.

До повідомлення П.Порошенко прикріпив зображення Ікони “Воскресіння Христового” кінця 19 ст. зі Слобожанщини.

Довідка УНН: Воскресіння Ісуса Христа — воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті, центральна доктрина в Християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.

Християни щорічно святкують воскресіння Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року — Великодня.

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

Тому неділя, стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по різному.

Для християн Господній день воскресіння — неділя став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також, виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.

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