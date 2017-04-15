Президент поздравил украинцев с Воскресением Христовым

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62415 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107412 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121092 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119378 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105247 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107293 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103754 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156703 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Президент поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил общину с Воскресением Христовым, передает УНН со ссылкой на Facebook гаранта.

Сообщению П.Порошенко прикрепил изображение иконы "Воскресение Христово" конца 19 в. из Слобожанщины.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедано язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха или Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейского недели, поскольку в древних евреев воскресенье было первым днем ​​недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье, стала святым днем ​​для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем ​​был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по разному.

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье стал днем ​​отдыха. Отсюда его украинское название - воскресенье (От Не дилати, не делать, то есть отдыхать). Также, выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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