Президент поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Сообщению П.Порошенко прикрепил изображение иконы "Воскресение Христово" конца 19 в. из Слобожанщины.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедано язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха или Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейского недели, поскольку в древних евреев воскресенье было первым днем ​​недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье, стала святым днем ​​для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем ​​был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по разному.

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье стал днем ​​отдыха. Отсюда его украинское название - воскресенье (От Не дилати, не делать, то есть отдыхать). Также, выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.