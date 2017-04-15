Президент поздравил украинцев с Воскресением Христовым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил общину с Воскресением Христовым, передает УНН со ссылкой на Facebook гаранта.
Сообщению П.Порошенко прикрепил изображение иконы "Воскресение Христово" конца 19 в. из Слобожанщины.
Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедано язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха или Пасха) христианского общества.
Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.
Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейского недели, поскольку в древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.
Поэтому воскресенье, стала святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по разному.
Для христиан Господень день воскресения - воскресенье стал днем отдыха. Отсюда его украинское название - воскресенье (От Не дилати, не делать, то есть отдыхать). Также, выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.