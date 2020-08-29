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Президент привітав театр ім. Франка зі сторіччям та прочитав зі сцени гумористичний монолог

Київ • УНН

 • 32427 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою привітали колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зі сторіччям. Про це ввечері 28 серпня повідомив Офіс Президента України, передає УНН.

Президент привітав театр ім. Франка зі сторіччям та прочитав зі сцени гумористичний монолог

“На початку виступу Володимир Зеленський зачитав гумористичний монолог, присвячений ювілею театру. У своїй моноп’єсі Президент зазначив, що пам’ятає, як це — бути на сцені, посміявся з офіційних бюрократичних промов і зробив акцент на щирості свого привітання”, — йдеться у повідомленні.

“До всіх вас — велика повага. Ви дійсно майстри сцени. Хочу привітати всіх 590 людей — великий колектив, одна команда — вам всім вдячні ми як глядачі. Всіх режисерів, майстрів, досвідчених і молодих акторів, композиторів, прекрасних гримерів і прекрасних пані, які працюють у гардеробних. Ви всі — одна команда. Думаю, що коронавірус обов’язково скоро скінчиться, і знову тут будуть аншлаги та оплески тільки вам”, — сказав він.

Президент також вручив нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність, повідомили в Офісі глави держави.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджений артист Олександр Задніпровський, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня — артист Анатолій Хостікоєв, орденом “За заслуги” ІІ ступеня — артисти Остап Ступка та Наталія Сумська, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня — артисти Василь Баша та Олег Стальчук, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня — артистка Лариса Руснак.

Крім того, Глава держави присвоїв почесні звання “Народний артист України”, “Заслужений артист України” та “Заслужений працівник культури України”.

“Після завершення церемонії нагородження Президент України та перша леді продовжили перегляд святкової програми ювілейного вечора, зайнявши місця у глядацькій залі”, — зазначається у повідомленні.

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Зазначається, що на заході також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Юрій Костюк, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський поклав квіти на могилу українського класика, поета та художника Тараса Шевченка.

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