Президент привітав дружину з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину Порошенко з днем народження. Своє привітання Глава держави розмістив на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Одна любов на все життя” — це про нас з тобою. З днем народження, кохана!", — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, у П.Порошенка опублікували рік його президентства в фотографіях.
Як повідомляв УНН, Барак Обама привітав з днем народження свою дружину Мішель та зізнався їй в коханні.