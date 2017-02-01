Президент поздравил жену с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил свою жену Марину Порошенко с днем рождения. Свое приветствие Глава государства разместил на странице в Facebook, передает УНН.
"Одна любовь на всю жизнь" - это о нас с тобой. С днем рождения, любимая!", - Написал П.Порошенко.
Напомним, у П.Порошенко опубликовали год его президентства в фотографиях.
Как сообщал УНН, Барак Обама поздравил с днем рождения свою жену Мишель и признался ей в любви.