Президент представив нового голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія, передає УНН.
“Я хочу подякувати Валерії Олексіївні Гонтаревій. Друге, хочу привітати з сьогоднішнім переконливим голосуванням за нового голову Національного банку Якова Васильовича Смолія”, — сказав Президент.
Глава держави наголосив, що протягом чотирьох років Нацбанк чи не вперше в історії був по справжньому незалежний.
“Ніхто з політиків: ні парламент, ні уряд, ні Президент, Валерія Олексіївна може це підтвердити, жодного разу указуючим листом не давав команди або видавати рефінансування, або прибирати банк, або залишати банк, або встановлювати ставку, або робити якісь кроки по Фонду гарантування фізичних осіб. Все робив для того, щоб підтримати незалежність НБУ”, — зазначив він.
П.Порошенко також подякував В.Гонтаревій за "професіоналізм і відповідальність у складні часи".
Як повідомляв УНН, 15 березня Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України.