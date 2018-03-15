Президент представил нового главу НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия, передает УНН.
"Я хочу поблагодарить Валерию Алексеевну Гонтареву. Второе, хочу поздравить с сегодняшним убедительным голосованием за нового председателя Национального банка Якова Васильевича Смолия", - сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что в течение четырех лет Нацбанк едва ли не впервые в истории был по-настоящему независим.
"Никто из политиков: ни парламент, ни правительство, ни Президент, Валерия Алексеевна может это подтвердить, ни разу указывающим письмом не давал команды либо выдавать рефинансирование, либо убирать банк, либо оставлять банк, либо устанавливать ставку, либо делать какие-то шаги по Фонду гарантирования физических лиц. Все делал для того, чтобы поддержать независимость НБУ", - отметил он.
П.Порошенко также поблагодарил В.Гонтареву за "профессионализм и ответственность в сложные времена".
Как сообщал УНН, 15 марта Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины.