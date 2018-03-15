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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 19951 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35861 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41044 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 89073 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Президент представил нового главу НБУ

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия, передает УНН.

"Я хочу поблагодарить Валерию Алексеевну Гонтареву. Второе, хочу поздравить с сегодняшним убедительным голосованием за нового председателя Национального банка Якова Васильевича Смолия", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в течение четырех лет Нацбанк едва ли не впервые в истории был по-настоящему независим.

"Никто из политиков: ни парламент, ни правительство, ни Президент, Валерия Алексеевна может это подтвердить, ни разу указывающим письмом не давал команды либо выдавать рефинансирование, либо убирать банк, либо оставлять банк, либо устанавливать ставку, либо делать какие-то шаги по Фонду гарантирования физических лиц. Все делал для того, чтобы поддержать независимость НБУ", - отметил он.

П.Порошенко также поблагодарил В.Гонтареву за "профессионализм и ответственность в сложные времена".

Как сообщал УНН, 15 марта Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины.

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