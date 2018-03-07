Президент: позиція РФ із намірами не платити за рішенням арбітражу є слабкою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що позиція Російської Федерації про те, що вона не платитиме за рішенням Стокгольмського арбітражу, є слабкою. Про це сьогодні сказав Глава держави в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Позиція Російської Федерації про те, що вона не буде платити, — це позиція слабка. Це як, знаєте, після бійки кулаками не махають. Є міжнародні конвенції, є бездоганна юридична позиція, є кваліфікована команда українських юристів НАК „Нафтогаз“ й українських дипломатів, які стовідсотково це забезпечать”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
У “Газпромі” заявили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня повідомили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.