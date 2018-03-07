Президент: позиция РФ с намерениями не платить по решению арбитража является слабой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить по решению Стокгольмского арбитража, является слабой. Об этом сегодня сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить, - это позиция слабая. Это как, знаете, после драки кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК "Нафтогаз" и украинских дипломатов, которые полностью это обеспечат", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В "Газпроме" заявили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта сообщили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.