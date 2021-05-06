Президент повідомив про зменшення снайперського вогню на сході України

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Донбасі військові фіксують зменшення кількості снайперських пострілів з боку бойовиків. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за пісдумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Водночас хочу сказати правду, що зменшилась кількість снайперських пострілів. І це — слава всім, хто нас підтримував, і слава Богу, скажу відверто, тому що саме через снайперські постріли більшість загиблих було цього року”, — заявив Зеленський.

Деталі

Водночас з його слів, на Донбасі помітне збільшення БПЛА з боку бойовиків.

Доповнення

Раніше ЗМІ писали, що Росія відкликала лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, більша частина залишається поблизу цієї ділянки. Про це заявили високопоставлені представники адміністрації президента США Джо Байдена.

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