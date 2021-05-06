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Президент сообщил об уменьшении снайперского огня на востоке Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. На Донбассе военные фиксируют уменьшение количества снайперских выстрелов со стороны боевиков. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вместе с тем хочу сказать правду, что уменьшилось количество снайперских выстрелов. И это — слава всем, кто нас поддерживал, и слава Богу, скажу откровенно, так как именно из-за снайперских выстрелов большинство погибших было в этом году”, — заявил Зеленский.

Детали

В то же время по его словам, на Донбассе заметное увеличение БПЛА со стороны боевиков.

Дополнение

Ранее СМИ писали, что Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи этого участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена.

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