Президент повідомив про гарячі точки на передовій

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Президент України розповів, що найбільш жорсткі бої, як і раніше, на сході.

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"Найбільш жорсткі бої, як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою.

Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", — розповів Глава держави.

Як повідомив Зеленський, на півдні й надалі військові тримають оборону, знищують окупантів та укріплюються на позиціях.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 4700 ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії.