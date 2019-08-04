Президент Польщі визначився з датою парламентських виборів восени

Президент Анджей Дуда заявив у п'ятницю, що він попросив Державну виборчу комісію затвердити 13 жовтня як дату виборів та встановити календар передвиборчої кампанії. Дуда офіційно оголосить дату виборів, коли комісія відповість наступного тижня.

Він сказав, що вибрав дату виборів незабаром після літніх канікул, щоб запобігти тривалій виборчій кампанії, заявляючи, що це завжди час "політичних сутичок".

Дуда для призначення осінніх парламентських виборів мав на вибір п’ять можливих термінів: не раніше 13 жовтня та не пізніше 10 листопада.

Вибори вирішать, чи збереже націоналістична владна партія Польщі PiS, яка часто вступала в сутички з лідерами Європейського союзу, свій контроль над польським урядом до 2023 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на запрошення польської сторони у вересні здійснить візит до польської столиці Варшави.