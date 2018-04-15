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Президент Польщі: агресія РФ в Україні заважає її діалогу з іншими країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що діалог демократичних країн з РФ утруднений через те, що вона є агресором в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

Як повідомив президент, Польща перебуває в постійному контакті із союзниками з НАТО.

Зате, діалог з Росією в цій справі ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

“Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге — не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки”, — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляв УНН, Польща і надалі готова надавати підтримку Україні у газовому питанні.

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