Президент Польши: агрессия РФ в Украине мешает ее диалогу с другими странами

Как сообщил президент, Польша находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО.

Зато диалог с Россией в этом деле затруднен из-за того, что она является агрессором в Украине.

“Всегда существует шанс на диалог, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых — не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и это сегодня есть проблемой в отношениях с Россией каждой демократической страны, которая честно смотрит на мир, что нас окружает, и хочет безопасности”, — сказал президент Польши Дуда .

Как сообщал УНН, Польша и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине в газовом вопросе.