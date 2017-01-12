Президент подарував автомобіль батькам п'ятірні на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко в ході робочого візиту до Одеси завітав до родини, в якій цього літа народилося одночасно п'ятеро дітей. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Це унікальна родина Оксани Кобелецької і Сергія Семенова, у яких в один день народилось п'ятеро дітей - дві дівчинки та три хлопчики. Не з пустими руками, а з цінним подарунком - мінівеном Пежо Expert Tepee 2.0.",- зазначив П.Порошенко.
За словами Президента, великий автомобіль сімейного типу - саме те, що так потрібно багатодітній родині.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко офіційно призначив М.Степанова головою Одеської ОДА.