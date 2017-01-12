Президент подарував автомобіль батькам п'ятірні на Одещині

"Це унікальна родина Оксани Кобелецької і Сергія Семенова, у яких в один день народилось п'ятеро дітей - дві дівчинки та три хлопчики. Не з пустими руками, а з цінним подарунком - мінівеном Пежо Expert Tepee 2.0.",- зазначив П.Порошенко.

За словами Президента, великий автомобіль сімейного типу - саме те, що так потрібно багатодітній родині.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко офіційно призначив М.Степанова головою Одеської ОДА.