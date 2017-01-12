Президент подарил автомобиль родителям пятерни в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Одессу посетил семью, в которой этим летом родилось одновременно пятеро детей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Это уникальная семья Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей - две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком - минивэном Пежо Expert Tepee 2.0.", - Отметил П.Порошенко.
По словам Президента, большой автомобиль семейного типа - именно то, что так нужно многодетной семье.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко официально назначил М.Степанова председателем Одесской ОГА.