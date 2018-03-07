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Президент планує найближчими тижнями відвідати Німеччину, де обговорить “Північний потік-2”

Київ • УНН

 • 8959 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчими тижнями планує відвідати Німеччину, де, в тому числі, обговорить питання проекту “Північного потоку-2”. Про це сьогодні сказав Глава держави в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

“Я збираюся відвідати і Німеччину протягом двох-трьох тижнів. Я вітав Німеччину нарешті з формування коаліції, я впевнений, що буде сформований новий уряд. І ця тема (про будівництво „Північного потоку- 2“ — ред.) безумно буде в порядку денному наших переговорів”, — сказав він.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що шантаж "Газпрому" дає додаткові підстави, щоб подумати над обґрунтованістю, з точки зору енергетичної безпеки, проекту "Північний потік-2"

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