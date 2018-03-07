Президент планирует в ближайшие недели посетить Германию, где обсудит "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие недели планирует посетить Германию, где, в том числе, обсудит вопросы проекта "Северного потока-2". Об этом сегодня сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Я собираюсь посетить и Германию в течение двух-трех недель. Я приветствовал Германию наконец по формированию коалиции, я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (о строительстве "Северного потока- 2" - ред.) безусловно будет в повестке дня наших переговоров", - сказал он.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шантаж "Газпрома" дает дополнительные основания, чтобы подумать над обоснованностью, с точки зрения энергетической безопасности, проекта "Северный поток-2".