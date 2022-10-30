Президент Південної Кореї оголосив національну жалобу після тисняви в Сеулі

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Національна жалоба за жертвами триватиме з неділі по суботу, 5 листопада, сказав Юн.

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Десятки тисяч людей зібралися в Ітхевоні на свята у суботу ввечері. За словами свідків, вулиці були настільки щільно забиті, що рятувальники та машини швидкої допомоги практично не могли дістатися до провулку.

Світові лідери висловили свої співчуття та слова підтримки після трагедії у Південній Кореї.

У суботу президент Джо Байден висловив співчуття від імені себе та першої леді Джилл Байден.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо виступив із заявою, в якій висловив солідарність своєї країни з Південною Кореєю та її громадянами.

Володимир Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї та президенту Юн Сок Йолю.