Президент Південної Кореї оголосив національну жалобу після тисняви в Сеулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в неділю оголосив період національної жалоби після того, як внаслідок тисняви під час святкування Хеллоуїна в Сеулі загинули щонайменше 153 особи та 82 отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
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Національна жалоба за жертвами триватиме з неділі по суботу, 5 листопада, сказав Юн.
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Десятки тисяч людей зібралися в Ітхевоні на свята у суботу ввечері. За словами свідків, вулиці були настільки щільно забиті, що рятувальники та машини швидкої допомоги практично не могли дістатися до провулку.
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