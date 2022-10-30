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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський висловив співчуття через смертельну тисняву в Сеулі

Зеленський висловив співчуття через смертельну тисняву в Сеулі

Київ • УНН

 • 303249 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї та президенту Юн Сок Йолю через тисняву в Сеулі, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, передає УНН.

Цитата

"Мої глибокі співчуття народу Республіки Корея та Юн Сок Йолю через трагедію в Сеулі. Розділяємо ваш біль і щиро бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", – написав Зеленський в Twitter.

My deepest condolences to the people of the Republic of Korea and @President_KR over the tragedy in Seoul. We share your pain and sincerely wish a speedy recovery to all the victims.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2022

Нагадаємо

29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українців серед постраждалих немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив співчуття південнокорейському народу.

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