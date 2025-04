Зеленський висловив співчуття через смертельну тисняву в Сеулі

Цитата

"Мої глибокі співчуття народу Республіки Корея та Юн Сок Йолю через трагедію в Сеулі. Розділяємо ваш біль і щиро бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", – написав Зеленський в Twitter.

My deepest condolences to the people of the Republic of Korea and @President_KR over the tragedy in Seoul. We share your pain and sincerely wish a speedy recovery to all the victims.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2022

Нагадаємо

29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українців серед постраждалих немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив співчуття південнокорейському народу.