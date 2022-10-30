Байден висловив співчуття після смертельної тисняви в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден висловив свої глибокі співчуття після того, як щонайменше 149 людей загинули в тисняві під час святкування Хелловіну в Південній Кореї. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми з Джилл (першою леді США — ред.) висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям, які втратили близьких у Сеулі. Ми сумуємо разом з народом Республіки Корея та бажаємо швидкого одужання всім пораненим", - написав Байден.
Нагадаємо
Понад 79 людей постраждало в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 149 людей.