Байден висловив співчуття після смертельної тисняви ​​в Південній Кореї

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“Ми з Джилл (першою леді США — ред.) висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям, які втратили близьких у Сеулі. Ми сумуємо разом з народом Республіки Корея та бажаємо швидкого одужання всім пораненим", - написав Байден.

Нагадаємо

Понад 79 людей постраждало в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 149 людей.