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Президент підписав зміни до Податкового кодексу в частині спрощення оподаткування спадщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 1910-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини”, яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця. Документ прийнятий парламентом у другому читанні та в цілому 278 голосами 23 лютого цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

Законом звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості спадщини, яку від спадкодавця одержують члени його сім’ї другого ступеня споріднення: рідні брати та сестри, баба, дід та онуки. До цього часу чинним Податковим кодексом передбачалося звільнення від оподаткування члени родини спадкодавця лише першої лінії споріднення. Спадкоємці першого і другого ступенів також звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об’єктів спадщини для цілей оподаткування. При цьому для всіх інших спадкоємців податок залишається у розмірі 5%.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів у вигляді спадщини/дарунка, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року.

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