Президент подписал изменения в Налоговый кодекс в части упрощения налогообложения наследства

Законом освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц стоимости наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки. К этому времени действующим Налоговым кодексом предусматривалось освобождение от налогообложения члены семьи наследодателя только первой линии родства. Наследники первой и второй ступеней также освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследства для целей налогообложения. При этом для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/дарения, полученных начиная с 1 января 2017 года.