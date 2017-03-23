Президент подписал изменения в Налоговый кодекс в части упрощения налогообложения наследства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1910-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства", которым упрощается оформление наследства для ближайших родственников наследодателя. Документ принят парламентом во втором чтении и в целом 278 голосами 23 февраля этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Законом освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц стоимости наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки. К этому времени действующим Налоговым кодексом предусматривалось освобождение от налогообложения члены семьи наследодателя только первой линии родства. Наследники первой и второй ступеней также освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследства для целей налогообложения. При этом для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/дарения, полученных начиная с 1 января 2017 года.