Президент підписав зміни до КК і КПК щодо зменшення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
"23 вересня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Проект закону про внесення змін до КК та КПК України щодо зменшення тиску на бізнес спрямований на усунення практики застосування статті 205 КК України як інструменту зловживань та у спосіб, що не відповідає меті кримінальної відповідальності, та на гуманізацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, нардепи ухвалили зміни до КК і КПК щодо зменшення тиску на бізнес 18 вересня.