Президент підписав зміни до Держбюджету 2017 року

Зокрема, законом забезпечується вирішення найнагальніших, в тому числі соціально важливих питань.

Документ також спрямований на ефективне та цільове використання бюджетних коштів у 2017 році, шляхом перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів.

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Законом передбачається збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, медичну субвенцію для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я," - йдеться в повідомленні.

Також для продовження здійснення фінансування у 2018 році, Законом передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та на рахунках спеціального фонду - залишків коштів субвенції на заходи із розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.