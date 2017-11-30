Президент подписал изменения в Госбюджет 2017

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73168 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60928 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68663 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116472 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114736 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142913 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108792 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113347 просмотра

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Президент подписал изменения в Госбюджет 2017

Президент подписал изменения в Госбюджет 2017

Киев  •  УНН

 • 28219 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2191 -VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, законом обеспечивается решение насущных, в том числе социально важных вопросов.

Документ направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов.

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"Законом предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также для продолжения осуществления финансирования в 2018 году, Законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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