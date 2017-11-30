Президент подписал изменения в Госбюджет 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2191 -VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
В частности, законом обеспечивается решение насущных, в том числе социально важных вопросов.
Документ направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов.
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"Законом предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.
Также для продолжения осуществления финансирования в 2018 году, Законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.