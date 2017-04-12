Президент підписав закон щодо стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України щодо стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел енергії. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, передає УНН.
“Цим Законом ми надаємо інвесторам гарантії повернення коштів, залучених у виробництво тепла з альтернативних джерел енергії. Відтепер інвестори матимуть чітко визначений на законодавчому рівні тариф на тепло...”, — прокоментував Голова Держенергоефективності С.Савчук.
Крім того, він додав, що сьогодні є вже чимало зацікавлених працювати на цьому ринку.
Голова Агентства підкреслив, що від реалізації цього Закону виграють усі: держава, бізнес і, головне, споживачі.
“Закон дозволить стимулювати залучення інвестицій у виробництво тепла „не з газу“, щорічно заміщувати понад 3 млрд куб. м газу та залишати в бюджеті країни щонайменше 600 млн дол., збільшити обсяг виробництва тепла з відновлюваних джерел у централізованому теплопостачанні і, головне, зменшити тариф на тепло для споживачів на 10%”, — наголосив С.Савчук.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон України № 5610 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу в частині заочного правосуддя.