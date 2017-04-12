Президент подписал закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников энергии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62233 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107375 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121064 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114023 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105243 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107291 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103752 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156671 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подписал закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников энергии

Президент подписал закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников энергии

Киев  •  УНН

 • 12637 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины относительно стимулирования производства тепла из альтернативных источников энергии. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает УНН.

"Этим Законом мы предоставляем инвесторам гарантии возврата средств, привлеченных в производство тепла из альтернативных источников энергии. Теперь инвесторы будут иметь четко определенный на законодательном уровне тариф на тепло...", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности С.Савчук.

Кроме того, он добавил, что сегодня уже немало заинтересованных работать на этом рынке.

Председатель Агентства подчеркнул, что от реализации этого Закона выигрывают все: государство, бизнес и, главное, потребители.

"Закон позволит стимулировать привлечение инвестиций в производство тепла "не из газа", ежегодно замещать более 3 млрд куб. м газа и оставлять в бюджете страны не менее 600 млн долл., увеличить объем производства тепла из возобновляемых источников в централизованном теплоснабжении и, главное, уменьшить тариф на тепло для потребителей на 10%", - отметил С.Савчук.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия.

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