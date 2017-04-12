Президент подписал закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины относительно стимулирования производства тепла из альтернативных источников энергии. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает УНН.
"Этим Законом мы предоставляем инвесторам гарантии возврата средств, привлеченных в производство тепла из альтернативных источников энергии. Теперь инвесторы будут иметь четко определенный на законодательном уровне тариф на тепло...", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности С.Савчук.
Кроме того, он добавил, что сегодня уже немало заинтересованных работать на этом рынке.
Председатель Агентства подчеркнул, что от реализации этого Закона выигрывают все: государство, бизнес и, главное, потребители.
"Закон позволит стимулировать привлечение инвестиций в производство тепла "не из газа", ежегодно замещать более 3 млрд куб. м газа и оставлять в бюджете страны не менее 600 млн долл., увеличить объем производства тепла из возобновляемых источников в централизованном теплоснабжении и, главное, уменьшить тариф на тепло для потребителей на 10%", - отметил С.Савчук.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия.