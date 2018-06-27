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Президент підписав закон щодо податкових пільг зі сплати військового збору

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закони щодо пільг зі сплати ввізного мита, а також податкових пільг, які діють на час проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Президент підписав Закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень”. Документом доповнюються чинні норми Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом спеціальних засобів індивідуального захисту; ниток та тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів; лікарських засобів та медичних виробів на час проведення ООС.

Крім того, уточнюється перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, зокрема “крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи — у кількості не більше однієї штуки”.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак пропонується поширити дію його положень з 1 травня 2018 року — початку операції Об’єднаних сил.

Президент також підписав закон “Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)”.

Документ забезпечує продовження дії пільг зі сплати військового збору та з оподаткування податком на додану вартість на період проведення ООС, а також належне проведення відповідної операції.

До цього часу податкові пільги, особливості справляння та сплати податків та зборів були встановлені на період проведення АТО.

Серед них, зокрема, пільги зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб на період їх безпосередньої участі в операції. Також встановлюються пільги з оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України спеціальних засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, продукції оборонного призначення.

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