Президент подписал закон о налоговых льготах по уплате военного сбора

Президент подписал Закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений”. Документом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на время проведения ООС.

Кроме того, уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, в частности “кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, который пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки”.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако предлагается распространить действие его положений с 1 мая 2018 года — начала операции Объединенных сил.

Президент также подписал закон “О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)”.

Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период проведения ООС, а также надлежащее проведение соответствующей операции.

К этому времени налоговые льготы, особенности взимания и уплаты налогов и сборов были установлены на период проведения АТО.

Среди них, в частности, льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции. Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенную территорию Украины специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.