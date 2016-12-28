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Президент підписав закон щодо підвищення мінімалки і страхових виплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" під реєстр. №5130 від 6 грудня щодо мінімальної зарплати, яка з 1 січня має зрости до 3200 грн, та страхових виплат. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає УНН.

"Проект акта спрямований на вдосконалення законодавства щодо підвищення мінімальних розмірів оплати праці та страхових виплат, економного та раціонального використання державних коштів та приведення у відповідність до фінансових можливостей положень окремих законів України", - йдеться у пояснювальній записці.

Раніше експерти з питань податкової та бюджетної політики РПР просили Президента повернути цей закон на доопрацювання.

Вони зазначали, що після аналізу документу дійшли висновку, що окремі його норми "суттєво погіршують умови ведення підприємницької діяльності".

На думку експертів, "закон містить небезпечну норму, що застосовується до фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність". "Так, проектом передбачена необхідність сплати ЄСВ на рівні мінімального страхового внеску навіть при відсутності господарської діяльності і, відповідно, доходу... Її (норми - ред.) реалізація призведе до масового припинення діяльності ФОП та погіршення умов для тих, хто веде підприємницьку діяльність епізодично або тимчасово припинив її під впливом несприятливих обставин", - йшлося у висновку експертів.

Також вони вказували, що "закон надає право органам місцевого самоврядування виступати з ініціативою щодо перевірок бізнесу, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення самостійно проводити перевірки підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".

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