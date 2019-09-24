Президент підписав закон про оборону держави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав ЗУ “Про внесення змін до закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави, повідомляє УНН.
Законом передбачається запровадження плану оборони України.
План оборони України пропонується визначити, як “сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту”.
Відповідно до законодавчих змін, план оборони України затверджує Президент України за поданням Кабміну.
Документ був схвалений Верховною Радою України 20 вересня.