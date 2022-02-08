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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Президент підписав указ, який укріпить статус України як світового лідера постачання продуктів – UBTA

Президент підписав указ, який укріпить статус України як світового лідера постачання продуктів – UBTA

Київ • УНН

 • 19904 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Українська асоціація бізнесу та торгівлі (UBTA) вітає підписання президентом Володимиром Зеленським указу "Питання національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні", передає УНН із посиланням на пресслужбу UBTA.

Деталі

Відповідно до указу, протягом наступних двох місяців КМУ має розробити план щодо забезпечення інтересів України у сфері продовольчої безпеки та подальшого утвердження статусу країни світового лідера у постачанні окремих видів сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, уточнили в Асоціації.

У плані мають бути визначені національні пріоритети трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, зокрема, за такими напрямами, як:

- здорове харчування,
- дружнє до довкілля виробництво,
- стійкість до ринкової нестабільності,
- доступність харчових продуктів для всіх груп населення.

"План має передбачати запровадження системи моніторингу подальшої реалізації національних пріоритетів щодо трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року з обов'язковим щорічним оприлюдненням результатів такого моніторингу терміном до 1 березня року, який настає за звітним", – ідеться у повідомленні.

В Асоціації додали, що "Дорожню карту з трансформації продовольчих систем України" підготовлено під час серії національних діалогів у 2021 році.

"Українська асоціація експортерів від самого початку приймала активну участь в заходах, а також розробила та надала своє бачення трансформаційних процесів, яке було враховано при підготовці підсумкового документу. Вдала синергія українського бізнесу, громадських організацій та уряду зробила можливим створення документу, на який у своєму виступі посилався президент України у межах Саміту ООН з продовольчих систем, 23 вересня 2021 року", - підкреслили в UBTA.

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