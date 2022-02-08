Президент подписал указ, который укрепит статус Украины как мирового лидера поставок продуктов – UBTA
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) приветствует подписание президентом Владимиром Зеленским указа "Вопросы национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу UBTA.
Детали
Согласно указу, в течение следующих двух месяцев Кабмин должен разработать план по обеспечению интересов Украины в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения статуса страны мирового лидера в поставках отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, уточнили в Ассоциации.
В плане должны быть определены национальные приоритеты трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, по таким направлениям, как:
- здоровое питание,
- дружественное к окружающей среде производство,
- устойчивость к рыночной нестабильности,
- доступность пищевых продуктов для всех групп населения.
"План должен предусматривать внедрение системы мониторинга дальнейшей реализации национальных приоритетов по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным ежегодным опубликованием результатов такого мониторинга в срок до 1 марта года, который следует за отчетным", - говорится в сообщении.
В ассоциации добавили, что "дорожная карта по трансформации продовольственных систем Украины" подготовлена во время серии национальных диалогов в 2021 году.
"Украинская ассоциация экспортеров с самого начала принимала активное участие в мероприятиях, а также разработала и предоставила свое видение трансформационных процессов, которое было учтено при подготовке итогового документа. Удачная синергия украинского бизнеса, общественных организаций и правительства сделала возможным создание документа, на который в своем выступлении ссылался президент Украины в рамках саммита ООН по продовольственным системам, 23 сентября 2021 года", - подчеркнули в UBTA.