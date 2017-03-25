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Президент підписав указ про заходи у пам’ять про жертв Великого терору 1937-1938 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ № 75/2017 “Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору — масових політичних репресій 1937-1938 років”, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Як зазначається, головною метою документу є гідне вшанування пам’яті жертв Великого терору — масових політичних репресій 1937-1938 років, донесення до українського суспільства та світової спільноти об’єктивної інформації про злочини, вчинені у XX столітті комуністичним тоталітарним режимом на території України, а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму.

Відповідно до указу, Кабінету міністрів України у місячний строк доручено утворити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у зв’язку з 80-ми роковинами масових політичних репресій 1937-1938 років, розробити і затвердити у тримісячний строк відповідний план заходів на 2017-2018 роки та забезпечити його виконання.

Указом визначено низку завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо проведення меморіальних заходів, широкої інформаційної кампанії, подальших наукових досліджень та продовження пошукової роботи у зазначеній темі, а також розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

Президент також доручив закордонним дипломатичним установам України провести заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору та надати сприяння у вшануванні жертв цієї трагедії українській громадськості за кордоном, провести відповідну інформаційну роботу за межами України.

Нагадаємо, виставку до сторіччя Української революції 1917 року відкрили у Києві.

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