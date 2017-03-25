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Президент подписал указ о мероприятиях в память о жертвах Большого террора 1937-1938 годов

Президент подписал указ о мероприятиях в память о жертвах Большого террора 1937-1938 годов

Киев • УНН

 • 11909 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 75/2017 "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отмечается, главной целью документа является достойное почтение памяти жертв Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов, донесения до украинского общества и мирового сообщества объективной информации о преступлениях, совершенных в XX веке коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие утверждению в обществе идеалов гуманизма.

Согласно указу, Кабинету министров Украины в месячный срок поручено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной массовых политических репрессий 1937-1938 годов, разработать и утвердить в трехмесячный срок соответствующий план мероприятий на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение.

Указом определен ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти по проведению мемориальных мероприятий, широкой информационной кампании, дальнейших научных исследований и продолжение поисковой работы в указанной теме, а также развития Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Президент также поручил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины провести мероприятия в связи с 80-й годовщиной Большого террора и оказать содействие в чествовании жертв этой трагедии украинской общественности за рубежом, провести соответствующую информационную работу за пределами Украины.

Напомним, выставку в столетия Украинской революции 1917 года открыли в Киеве.

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