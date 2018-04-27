Президент підписав указ про святкування Дня прикордонника 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні покладено край відзначати військові свята разом із Російською Федерацією, яка є країною-агресором. Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування Дня прикордонника 30 квітня - на день 100-річчя встановлення кордонів УНР. Про це Глава Держави повідомив сьогодні на Софійський площі у Києві, передає кореспондент УНН.
“Для будь-якої держави політика національної пам'яті чітко окреслює цю державу у часі та просторі... За останні роки ми зробили укріплення нашої національної ідентичності. Якби ці кроки зробили до нас то, напевно, нам не довелося зараз пити цю гірку чашу.
Ідоли Леніна нарешті на смітниках. Ми поклали край святкувати військові свята в унісон із країною-агресором. Звичайний для всіх день прикордонника має свою історію, але не нашої держави — він походить від дня прикордонника КДБ СРСР... Як Президент України та Верховний головнокомандувач я підписав указ святкувати День прикордонника 30 квітня на день 100-річчя встановлення кордонів УНР”, — сказав Порошенко.
Він нагадав, що в результаті особистої мужності, проявленої в зоні проведення антитерористичної операції, 825 воїнів-прикордонників удостоєні державних нагород, один з них — зіркою Героя України. Водночас у боях із російськими окупантами загинуло 70 українських прикордонників.
Як повідомляв УНН, Порошенко підписав указ про відзначення 22-ї річниці Конституції України.