Президент подписал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля

"Для любого государства политика национальной памяти четко определяет это государство во времени и пространстве... За последние годы мы укрепили нашу национальную идентичность. Если бы эти шаги сделали до нас то, наверное, нам не пришлось сейчас пить эту горькую чашу.

Идолы Ленина наконец на свалках. Мы положили конец празднованиям военных праздников в унисон со страной-агрессором. Обычный для всех день пограничника имеет свою историю, но не нашего государства - он происходит от дня пограничника КГБ СССР... Как Президент Украины и Верховный главнокомандующий я подписал указ праздновать День пограничника 30 апреля на день 100-летия установления границ УНР", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в результате личного мужества, проявленного в зоне проведения антитеррористической операции, 825 воинов-пограничников удостоены государственных наград, один из них - звездой Героя Украины. В то же время в боях с русскими оккупантами погибло 70 украинских пограничников.

Как сообщал УНН, Порошенко подписал указ о праздновании 22-й годовщины Конституции Украины.