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Президент під час візиту до НБУ говорив про незалежність центрбанку

Київ • УНН

 • 12615 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Національному банку завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Олексія Гончарука та команди фінансово-економічного блоку Уряду із співробітниками регулятора. Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

Президент під час візиту до НБУ говорив про незалежність центрбанку

За інформацією пресслужби, Президент, звертаючись до працівників центробанку, говорив про інституційну незалежність НБУ.

"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Голова НБУ наголосив, що для того, щоб зробити стале економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цій залі, треба об’єднати зусилля.

"Ми відповідаємо за створення надійного фундаменту для сталого економічного зростання. Ми вже багато зробили для цього – приборкали інфляцію, відновили макроекономічну стабільність, лібералізували рух капіталу, оздоровили банківський сектор, створили умови для заощадження коштів і головне – відновлення кредитування. І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - зауважив голова НБУ Яків Смолій.

Як повідомили в пресслужбі, наразі триває спільна нарада Президента, команди центробанку та команди Уряду з питань фінансово-економічного розвитку.

"Ми будемо говорити про фінансову стабільність та стале економічне зростання", - зазначив очільник НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук навідались до Національного банку Україну для проведення спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку.

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