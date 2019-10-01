Президент під час візиту до НБУ говорив про незалежність центрбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Національному банку завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Олексія Гончарука та команди фінансово-економічного блоку Уряду із співробітниками регулятора. Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
За інформацією пресслужби, Президент, звертаючись до працівників центробанку, говорив про інституційну незалежність НБУ.
"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним", - сказав Зеленський.
Зі свого боку Голова НБУ наголосив, що для того, щоб зробити стале економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цій залі, треба об’єднати зусилля.
"Ми відповідаємо за створення надійного фундаменту для сталого економічного зростання. Ми вже багато зробили для цього – приборкали інфляцію, відновили макроекономічну стабільність, лібералізували рух капіталу, оздоровили банківський сектор, створили умови для заощадження коштів і головне – відновлення кредитування. І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - зауважив голова НБУ Яків Смолій.
Як повідомили в пресслужбі, наразі триває спільна нарада Президента, команди центробанку та команди Уряду з питань фінансово-економічного розвитку.
"Ми будемо говорити про фінансову стабільність та стале економічне зростання", - зазначив очільник НБУ.
Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук навідались до Національного банку Україну для проведення спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку.