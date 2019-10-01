Президент во время визита в НБУ говорил о независимости центробанка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Национальном банке завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока Правительства с сотрудниками регулятора. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
По информации пресс-службы, Президент, обращаясь к работникам центробанка, говорил об институциональной независимости НБУ.
"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сказал Зеленский.
Со своей стороны глава НБУ отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия.
"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого - ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановление кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению Реформ в будущем", - отметил глава НБУ Яков Смолий.
Как сообщили в пресс-службе, сейчас идет совместное совещание Президента, команды центробанка и команды Правительства по вопросам финансово-экономического развития.
"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - отметил глава НБУ.
Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук посетили Национальный банк Украины для проведения совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития.