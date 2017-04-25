Президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю

ukru
18:53 • 52729 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 70979 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 105639 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 114567 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 161070 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 118414 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 108059 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133274 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120924 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123192 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.5 м/с
67 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

27 березня, 10:19 • 34169 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 113849 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 75794 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117489 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 38948 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 52720 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117475 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 161059 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 195381 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 205698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 75794 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 113849 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140841 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130582 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161148 перегляди
Актуальне
Президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю

Президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю

Київ • УНН

 • 11367 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт на слуханнях у ПАРЄ щодо його візиту до Сирії пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю. Про це у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член постійної делегації у ПАРЄ Леонід Ємець, передає УНН.

"Слухання по президенту ПАРЄ Аграмунту почалися. Педро виступає із залу, не з президії. Одразу зробив заяву, що в п'ятницю після завершення сесії він зробить офіційну заяву щодо свого статусу. (Натякає що піде у відставку? Ніби так, але не остаточно)", - зазначив Л.Ємець.

З його слів, потім розпочався виступ голови юридичного комітету Дестекса, який теж відвідав Сирію. "Каже, що не знав, що з ним буде в делегації президент ПАРЄ та інші. Що, мовляв, його обманули. (Що не завадило йому разом з ними відвідувати заходи, робити спільні фото в тп). Тепер виступає іспанець Шукла (доповідач по Україні), В нього взагалі ніякого розкаяння. Каже, не розуміє, які до нього претензії, він лише хотів відвідати Аллепо (до якого між іншим не доїхав)", - додав він.

Він також зазначив, що на запитання, як відреагував на поїздку в Сирію його уряд, П.Аграмунт "конкретної відповіді не дав".

"Друге питання: Чи знало керівництво ПАРЄ про його поїздку до Сирії. Відповідь - ні не знало, він нікого не попереджав, за що просить вибачення. Питання від фракції консерваторів: Чому, якщо ви кажете що вами маніпулюють і ви не знали, що буде російський літак, чому ви одразу не залишили Сирію, а продовжили зустрічі? Відповідь - це провокаційне питання. В Сирії немає інтернету і не працюють телефони, тому я не знав, як російські ЗМІ ретранслюють нашу поїздку. Ну і що він не може контролювати російські ЗМІ. Ну що він був через декілька тижнів в Росії і там сказав, що був в Сирії як простий сенатор (ну звичайно, скандал уже розкрутився). Ну а чи воєнний був літак чи цивільний, він не знає, бо не спеціаліст", - додав Л.Ємець.

Також депутат додав, що бельгійський делегат заявив, що інтернет був в готелі.

"Друге питання від консерваторів: що є заява іспанського уряду, де вони не рекомендували Аграмунту їхати до Сирії. Педро каже, що це не так і уряд не заперечував. (Тепер питання до уряду Іспанії)", - зазначив він.

"Педро Аграмунт заявив що сьогодні вночі до нього в номер хтось вломився. Що шукали, він не знає", - зауважив Л.Ємець.

"Ще раз вибачається, що підставив Асамблею. Так, тепер питання від лівих: Питає Тіні Кокс: Похвалив Аграмунта за вибачення, але запитав, чи не збирається Аграмунт у відставку, оскільки втратив довіру. (Це означає, що навіть росіяни здали Аграмунта, бо ліві і Кокс абсолютно проросійські). Відповідь - Педро послався на свої слова на початку, що все скаже в п'ятницю. Делегати в залі почали вимагати конкретної відповіді. Чи йде він у відставку. Аграмунт мовчить. Головуюча надала слово для наступного запитання", - зазначив Л.Ємець.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,039.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,002.86