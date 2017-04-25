Президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю

"Слухання по президенту ПАРЄ Аграмунту почалися. Педро виступає із залу, не з президії. Одразу зробив заяву, що в п'ятницю після завершення сесії він зробить офіційну заяву щодо свого статусу. (Натякає що піде у відставку? Ніби так, але не остаточно)", - зазначив Л.Ємець.

З його слів, потім розпочався виступ голови юридичного комітету Дестекса, який теж відвідав Сирію. "Каже, що не знав, що з ним буде в делегації президент ПАРЄ та інші. Що, мовляв, його обманули. (Що не завадило йому разом з ними відвідувати заходи, робити спільні фото в тп). Тепер виступає іспанець Шукла (доповідач по Україні), В нього взагалі ніякого розкаяння. Каже, не розуміє, які до нього претензії, він лише хотів відвідати Аллепо (до якого між іншим не доїхав)", - додав він.

Він також зазначив, що на запитання, як відреагував на поїздку в Сирію його уряд, П.Аграмунт "конкретної відповіді не дав".

"Друге питання: Чи знало керівництво ПАРЄ про його поїздку до Сирії. Відповідь - ні не знало, він нікого не попереджав, за що просить вибачення. Питання від фракції консерваторів: Чому, якщо ви кажете що вами маніпулюють і ви не знали, що буде російський літак, чому ви одразу не залишили Сирію, а продовжили зустрічі? Відповідь - це провокаційне питання. В Сирії немає інтернету і не працюють телефони, тому я не знав, як російські ЗМІ ретранслюють нашу поїздку. Ну і що він не може контролювати російські ЗМІ. Ну що він був через декілька тижнів в Росії і там сказав, що був в Сирії як простий сенатор (ну звичайно, скандал уже розкрутився). Ну а чи воєнний був літак чи цивільний, він не знає, бо не спеціаліст", - додав Л.Ємець.

Також депутат додав, що бельгійський делегат заявив, що інтернет був в готелі.

"Друге питання від консерваторів: що є заява іспанського уряду, де вони не рекомендували Аграмунту їхати до Сирії. Педро каже, що це не так і уряд не заперечував. (Тепер питання до уряду Іспанії)", - зазначив він.

"Педро Аграмунт заявив що сьогодні вночі до нього в номер хтось вломився. Що шукали, він не знає", - зауважив Л.Ємець.

"Ще раз вибачається, що підставив Асамблею. Так, тепер питання від лівих: Питає Тіні Кокс: Похвалив Аграмунта за вибачення, але запитав, чи не збирається Аграмунт у відставку, оскільки втратив довіру. (Це означає, що навіть росіяни здали Аграмунта, бо ліві і Кокс абсолютно проросійські). Відповідь - Педро послався на свої слова на початку, що все скаже в п'ятницю. Делегати в залі почали вимагати конкретної відповіді. Чи йде він у відставку. Аграмунт мовчить. Головуюча надала слово для наступного запитання", - зазначив Л.Ємець.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.